В ООН заявили про загрозу громадянської війни в М'янмі і закликали до збройового ембарго

Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, якою засудила військовий переворот у М'янмі та закликала до введення ембарго на постачання зброї в країну. Резолюцію прийняли більшістю голосів - її підтримали 119 країн.

Тільки одна країна - Білорусь - проголосувала проти резолюції, при цьому Китай, Росія і ще 34 країни утрималися. Китай стверджував, що зовнішній тиск може погіршити ситуацію, але не виключив ембарго на постачання зброї в майбутньому.

Також в ООН заявили про загрозу початку громадянської війни.

Зазначається, що проект резолюції підтримує, доповнює і зміцнює зусилля Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) щодо повернення М'янми на шлях демократії. Він засуджує застосування смертоносної сили збройними силами М'янми, підтверджує підтримку Генасамблеєю населення і вимагає притягнення до відповідальності за злочини проти нього.

Резолюція також закликає збройні сили негайно і беззастережно звільнити чиновників і політиків, затриманих після перевороту, "а також всіх тих, хто був довільно затриманий, звинувачений або заарештований".

FT пише, що таким чином Генасамблея висловила "символічний, але різкий глобальний докір військовій хунті Мін Аун Хлаїнга". Посол ЄС Олоф Скуг сказав, що резолюція "посилає сильний і потужний сигнал", назвавши її "найширшим і універсальним засудженням ситуації в М'янмі на сьогодні".