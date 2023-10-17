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В ООН заявили, що відносини Росії та Північної Кореї викликають "тривожність"

Ілюстративне фото: диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Відносини між Російською Федерацією та Північною Кореєю викликають занепокоєння в ООН та всього світу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив спецпредставник США з Північної Кореї Сон Кім, пише Sky News.

За його словами, нещодавні поставки зброї між двома країнами були "небезпечними" та "дестабілізуючими".

Він зауважив, що ООН і надалі продовжить працювати над "протидією незаконній (зброї масового знищення - ред.) і балістичним ракетам Корейської Народно-Демократичної Республіки".

Що цьому передувало

13 вересня диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрілись в Росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські припаси та зброю в обмін на технології.

Водночас Economist стверджує про те, що Пхеньян вже більше частини року поставляє Москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".

А днями координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала Росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.

Також нещодавно з'явилися супутникові знімки які підтверджують транспортування озброєння із КНДР до Росії.

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