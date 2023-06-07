В ООН заявили, що масштаби наслідків підриву Каховської ГЕС стануть відомі найближчими днями

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс під час засідання Ради Безпеки зазначив, що прорив дамби матиме серйозні та далекосяжні наслідки для тисяч людей на півдні України по обидва боки лінії фронту через втрату будинків, їжі, безпечної води та засобів до існування.

"Масштаби катастрофи стануть повністю усвідомлені лише найближчими днями", - додав він.

Підрив Каховської ГЕС

Вчора вночі росіяни підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню. В українській розвідці зазначили, що окупанти дистанційно підірвали Каховську ГЕС.

До того ж США мають розвіддані, що підтверджують провину Росії в підриві ГЕС.

Через підрив дамби вода почала затоплювати правий та лівий берег Херсонської області, є загроза затоплення для 80 населених пунктів.

Більше про наслідки катастрофи читайте у матеріалі РБК-Україна.

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