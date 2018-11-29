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В ООН заявили, что переговоры относительно Сирии в Астане не дали результатов

Новости » Политика    29.11.2018 - 13:44
В ООН заявили, что переговоры относительно Сирии в Астане не дали результатов
Фото: Стаффан де Мистура (flickr.com.unisgeneva)

В Астане проходят переговоры по урегулированию сирийского конфликта

На встрече в Астане (Казахстан) Российская Федерация (РФ), Турция и Иран не смогли добиться ощутимого прогресса в создании сирийского конституционного комитета. Об этом говорится в заявлении офиса посланника ООН по вопросам Сирии Стаффана де Мистуры, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По мнению де Мистуры, встреча в Астане стала упущенной возможностью для сирийского народа ускорить создание "авторитетного, сбалансированного и всеобъемлющего сирийского конституционного комитета под эгидой ООН".

Напомним, вчера, 28 ноября, в столице Казахстана Астане начались переговоры при участии Ирана, Российской Федерации и Турции о мирном урегулировании конфликта в Сирии. 

Ранее комиссар ЕС по вопросам добрососедства Йоханнес Хан заявил, что Европейская комиссия предложила пригласить Иорданию принять участие в переговорах по Сирии.

Напомним, сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевики "Исламского государства" убили 47 бойцов "Демократических сил Сирии"

 

 

 

В Астане начались переговоры по Сирии
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