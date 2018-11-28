В Астане начались переговоры по Сирии

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Переговоры продлятся до 29 ноября

В столице Казахстана Астане начались переговоры при участии Ирана, Российской Федерации и Турции о мирном урегулировании конфликта в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, переговоры продлятся до 29 ноября.

Кроме поддержки 10-недельного перемирия в северной сирийской провинции Идлиб ,переговоры будут сосредоточены на создании условий для возвращения беженцев и вынужденных переселенцев. Организацию Объединенных Наций на переговорах представит посланник Сирии Стаффан де Мистура.

Представители США не будут присутствовать на переговорах.

Ранее комиссар ЕС по вопросам добрососедства Йоханнес Хан заявил, что Европейская комиссия предложила пригласить Иорданию принять участие в переговорах по Сирии.

Напомним, сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевики "Исламского государства" убили 47 бойцов "Демократических сил Сирии".

Кроме того, в Сирии в результате авиаударамеждународной коалиции по селу Шаафа погибли по меньшей мере 11 мирных жителей.