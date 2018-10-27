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В ЕС предлагают привлечь Иорданию к переговорам по Сирии

Новости » Политика    27.10.2018 - 06:48
Иллюстративное фото (flickr.com/Sulafa Khalil)
Иллюстративное фото (flickr.com/Sulafa Khalil)

Комиссар ЕС считает, что Иордания может стать хорошим посредником для урегулирования конфликта

Комиссар ЕС по вопросам добрососедства Йоханнес Хан заявил, что Европейская комиссия предложила пригласить Иорданию принять участие в переговорах о мирном урегулировании конфликта в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle

Хан считает, что Иорданию необходимо наделить ролью посредника. По его мнению, из всех ближневосточных стран Иордания пользуется наибольшим доверием. У этого королевства хорошо налажены отношения со всеми соседями, а также работают налаженные каналы связи. 

"Кроме того, в Иордании религиозные  конфликты не играют существенной роли, что повышает престиж этой страны в регионе", - рассказал Хан.

Он считает, что важно для будущего Сирии прохождение диалога под эгидой ООН, несмотря на то, что все раннее переговоры по Сирии заканчивались безрезультатно.

Сообщается, что 27 октября 2018 в Стамбуле пройдет саммит по Сирии, участие в котором примет канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмануэль Макрон, президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Одной из основных тем переговоров будет ситуация в сирийской провинции Идлиб. Этот регион является последним участком, что контролируется повстанцами. Также должна пойти речь о том, как начать политичиские процессы в стране.

Напомним, МИД раскритиковал контакты Сирии с "властями" Крыма. Министерство иностранных дел Украины осуждает так называемые официальные контакты Сирии с "властями" оккупированного Крыма.

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