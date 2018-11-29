В ООН заявили, що переговори щодо Сирії в Астані не дали результатів

Фото: Стаффан де Містура (flickr.com.unisgeneva)

В Астані проходять переговори по врегулюванню сирійського конфлікту

На зустрічі в Астані (Казахстан) Російська Федерація (РФ), Туреччина та Іран не змогли досягти відчутного прогресу у створенні сирійського конституційного комітету. Про це йдеться у заяві офісу посланника ООН з питань Сирії Стаффана де Містури, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На думку де Мистуры, зустріч в Астані стала втраченою можливістю для сирійського народу прискорити створення "авторитетного, збалансованого і комплексного сирійського конституційного комітету під егідою ООН".

Нагадаємо, вчора, 28 листопада, в столиці Казахстану Астані почалися переговори за участю Ірану, Російської Федерації та Туреччини про мирне врегулювання конфлікту в Сирії.

Раніше комісар ЄС з питань добросусідства Йоханнес Хан заявив, що Європейська комісія запропонувала запросити Йорданію взяти участь в переговорах щодо Сирії.

Нагадаємо, сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що в сирійській провінції Дейр-ез-Зор бойовики "Ісламської держави" вбили 47 бійців "Демократичних сил Сирії".