В ООН заявили о рекордном числе беженцев в мире

Фото: Филиппо Гранди (un.org)

В ООН заявили, что половину беженцев составляют дети

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что число беженцев и внутренних переселенцев в 2018 году достигло 70,8 млн человек, что является новым рекордом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Новости ООН".

Гранди презентовал новый доклад, подчеркнув, что в него включены лишь официальные данные, реальные цифры могут быть намного выше. Так, например, из 4 миллионов жителей Венесуэлы, покинувших свою страну, лишь полмиллиона обратились за убежищем.

"Согласно новому докладу УВКБ, число перемещений сегодня в два раза превышает показатели двадцатилетней давности. Это еще раз подтверждает долгосрочную тенденцию: людей, нуждающихся в международной защите, становится все больше", - отмечается в сообщении.

Кроме того, верховный комиссар ООН по делам беженцев призвал увеличить финансирование для стран, которым приходится справляться с растущим потоком беженцев, и укреплять региональное и международное сотрудничество в этой области.

Гранди также ответил тем, кто обвиняет беженцев "в попытке воспользоваться ситуацией, чтобы улучшить условия своей жизни".

"Половину всех беженцев составляют дети. Дети не бегут, чтобы воспользоваться возможностями. Дети бегут от опасности", - подчеркнул он.

Напомним, летом 2018 года ООН сообщала, что число беженцев в мире достигло 68,5 млн человек, что также являлось рекордом на тот момент. Так, по данным ООН, в 2017 году число людей, насильственно перемещенных из своих домов во всем мире, составляло 44 400 человек каждый день.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2016 году ООН отмечала, что число беженцев в мире выросло со 173 миллионов человек в 2000 году до 244 миллионов человек в 2015 году.