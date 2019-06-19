ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ООН заявили про рекордне число біженців у світі

Новини » Суспільство    19.06.2019 - 10:58
В ООН заявили про рекордне число біженців у світі
Фото: Філіппо Гранді (un.org)

В ООН заявили, що половину біженців складають діти

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що число біженців і внутрішніх переселенців у 2018 році досягло 70,8 млн осіб, що є новим рекордом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Новини ООН".

Гранді презентував нову доповідь, підкресливши, що в неї включені лише офіційні дані, реальні цифри можуть бути набагато вище. Так, наприклад, з 4 мільйонів жителів Венесуели, які залишили свою країну, лише півмільйона звернулися за притулком.

"Згідно з новою доповіддю УВКБ, число переміщень сьогодні в два рази перевищує показники двадцятирічної давності. Це ще раз підтверджує довгострокову тенденцію: людей, які потребують міжнародного захисту, стає все більше", - наголошується в повідомленні.

Крім того, верховний комісар ООН у справах біженців закликав збільшити фінансування для країн, яким доводиться справлятися зі зростаючим потоком біженців, і зміцнювати регіональне і міжнародне співробітництво в цій галузі.

Гранді також відповів тим, хто звинувачує біженців "у спробі скористатися ситуацією, щоб поліпшити умови свого життя".

"Половину всіх біженців складають діти. Діти не біжать, щоб скористатися можливостями. Діти біжать від небезпеки", - підкреслив він.

Нагадаємо, влітку 2018 року ООН повідомляла, що число біженців у світі досягло 68,5 млн осіб, що також було рекордом на той момент. Так, за даними ООН, в 2017 році число людей, насильно переміщених зі своїх будинків в усьому світі, становило 44 400 осіб щодня.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2016 році ООН відзначала, що число біженців у світі виросло з 173 мільйонів людей у 2000 році до 244 мільйонів чоловік у 2015 році.

В ООН спрогнозували чисельність населення Землі до 2050 року ЄС прийняв 33 тисячі біженців за спецпрограмою
Новини України ООНБіженці
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся