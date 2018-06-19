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Число беженцев в мире достигло 68,5 млн человек, - ООН

НовостиОбщество    19.06.2018 - 16:20
Иллюстративное фото (flickr.com syriafreedom)
Иллюстративное фото (flickr.com syriafreedom)

По данным ООН, это является новым рекордом

Число беженцев в мире достигло 68,5 млн человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН в Twitter.

"Общее число беженцев в мире достигло 68,5 млн человек - новый рекорд", - говорится в сообщении.

Так, по данным ООН, в 2017 году число людей, насильственно перемещенных из своих домов во всем мире, составляло 44 400 человек каждый день.

"Во многом благодаря новым кризисам в Демократической Республике Конго (ДРК) и Мьянме, а также продолжающемуся конфликту в Сирии число беженцев увеличилось на 2,9 млн., увеличив совокупную сумму до 68,5 млн. Это означает, что насильственно перемещенное население мира в настоящее время обогнало Соединенное Королевство и достигло еще одного рекордного уровня", - говорится в сообщении на сайте ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Европейского офиса поддержки просителей убежища (EASO) число заявлений искателей убежища в Евросоюзе уменьшилось в течение 2017 года на 44%. 

Отметим, ранее Германия и Италия договорились о тесном сотрудничестве в решении миграционного кризиса.

Также сообщалось, что власть Черногории рассматривает вариант сооружения забора из колючей проволоки на границе с Албанией из-за наплыва беженцев.

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Теги публикации: ООН, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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