В ООН заявили, что КНДР разработала миниатюрные ядерные устройства

Северная Корея продолжает реализацию своей программы создания ядерного оружия. Некоторые страны считают, что она "вероятнее всего разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет".

Об этом пишет "Голос Америки".

Согласно конфиденциальному докладу Организации Объеденных Наций, ряд неназванных стран считает, что последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее, вероятнее всего, помогли КНДР разработать миниатюрные ядерные устройства.

"Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного ядерного реактора. Одно государство, которое входит в Комитет по санкциям в отношении Северной Кореи СБ ООН считает, что КНДР продолжает производство ядерного оружия", - говорится в докладе.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие страны навсегда обеспечит ее безопасность.

РБК-Украина писало, что КНДР заявила о готовности не придерживаться моратория на ядерные испытания.