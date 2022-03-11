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В ООН заявили о доказательствах применения Россией кассетных бомб в Украине

Автор: Валерия Полищук

Управление ООН по правам человека заявило, что получило достоверные сообщения о нескольких случаях применения российскими войсками кассетных боеприпасов в населенных районах Украины. При этом в бюро подчеркнули, что неизбирательное применение такого оружия может быть приравнено к военным преступлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Из-за их широкого зонального воздействия использование кассетных боеприпасов в населенных районах несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий", - заявила пресс-секретарь Бюро ООН Лиз Тросселл.

При этом она заявила, что неизбирательные атаки запрещены международным законом.

"Мы напоминаем российским властям, что направленные атаки против гражданских лиц и гражданских объектов, а также так называемые площадные бомбардировки городов и деревень и другие формы неизбирательных атак запрещены международным правом и могут быть приравнены к военным преступлениям", - добавила Тросселл.

Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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