В ООН заявили про докази застосування Росією касетних бомб в Україні

Управління ООН з прав людини заявило, що отримало достовірні повідомлення про декілька випадків застосування російськими військами касетних боєприпасів у населених районах України. При цьому в бюро підкреслили, що невибіркове застосування такої зброї може бути прирівняне до військових злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Через їх широкого зонального впливу використання касетних боєприпасів в населених районах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права, що регулюють ведення бойових дій", - заявила прес-секретар Бюро ООН Ліз Тросселл. При цьому вона заявила, що невибіркові атаки заборонені міжнародним законом. "Ми нагадуємо російській владі, що спрямовані атаки проти цивільних осіб і цивільних об'єктів, а також так звані площові бомбардування міст і сіл та інші форми невибіркових атак заборонені міжнародним правом і можуть бути прирівняні до військових злочинів", - додала Тросселл.