ООН засудила удари РФ по Україні: Москва має негайно припинити атаки

"Я шокований ще однією повномасштабною серією скоординованих ракетних і безпілотних атак, здійснених Російською Федерацією по всій Україні цієї ночі, - сказав Турк.

Він зауважив, що міжнародне гуманітарне право чітко забороняє атаки, навмисно спрямовані на цивільні об'єкти.

"Я знову закликаю Російську Федерацію негайно припинити свої напади на Україну і суворо дотримуватися всіх норм міжнародного права, що стосуються ведення бойових дій", - додав верховний комісар ООН.

Масовий обстріл України

Російська армія здійснила наймасованіший ракетний удар по Україні. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі, цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки атаки.

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