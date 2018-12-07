В ООН зарегистрировали декларацию к годовщине Голодомора в соавторстве 38 государств

Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Впервые в декларации осудили политику сталинского режима

В Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) зарегистрировали совместную декларацию Украины и еще 37 государств к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По словам представителя Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко, впервые в декларации осуждается политика сталинского режима.

"В частности, осуждается насильственная коллективизация и конфискация продовольствия, что привело к гибели значительной части украинского народа", - отметил он.

Также в документе отмечается необходимость раскрытия архивов для установления исторической правды и повышения осведомленности с причинами и последствиями трагедии.

Как отмечается, документ подготовили по инициативе Украины. Однако по сравнению с предыдущими декларациями к годовщине Голодомора, увеличилось количество государств, которые выступили соавторами документов.

В частности, декларацию впервые подписали, Чили, Болгария, Словения, Черногория, Швейцария, Португалия и Нидерланды.

Напомним, на сегодня около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во время официальных мероприятий по случаю 85-й годовщины Голодомора президент Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация несет историческую ответственность за Голодомор 1932-1933 годов в Украине, потому что является правопреемницей СССР.