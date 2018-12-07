В ООН зареєстрували декларацію до роковин Голодомору за співавторства 38 держав

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Вперше в декларації засудили політику сталінського режиму

В Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй (ООН) зареєстрували спільну декларацію України та ще 37 держав до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років. Про це повідомлє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами речника Постійного представництва України при ООН Олега Ніколенка, вперше у декларації засуджується політика сталінського режиму.

"Зокрема, засуджується насильницька колективізація та конфіскація продовольства, що призвели до загибелі значної частини українського народу", - зазначив він.

Також у документі наголошується на необхідності розкриття архівів для встановлення історичної правди та підвищення обізнаності з причинами та наслідками трагедії.

Як зазначається, документ підготували з ініціативи України. Проте порівняно з попередніми деклараціями до роковин Голодомору, збільшилась кількість держав, які виступили співавторами документів.

Зокрема, декларацію вперше підписали, Чилі, Болгарія, Словенія, Чорногорія, Швейцарія, Португалія та Нідерланди.

Нагадаємо, на сьогодні близько 30 країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час офіційних заходів з нагоди 85-х роковин Голодомору президент Петро Порошенко заявив, що Російська Федерація несе історичну відповідальність за Голодомор 1932-1933 років в Україні, тому що є правонаступницею СРСР.