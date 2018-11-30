Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Род-Айленд стал 22 штатом Соединенных Штатов, который признал Голодомор 1932-1933 годов

Штат Род-Айленд (США) признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост посольства Украины в США в Facebook.

"Официально штат Род-Айленд признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.

Таким образом, штат Род-Айленд стал 22 штатом Соединенных Штатов Америки, который признал Голодомор в Украине геноцидом.

Отметим, решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа в этом месяце приняли еще четыре штата США - Коннектикут (21 ноября) и Северная Каролина (19 ноября), Орегон (15 ноября), Алабама (28 ноября).

Напомним, ранее штат Алабама признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с конгрессменом Сандером Левиным, который в течение последних десятилетий был активным лоббистом интересов Украины, заявил, что Украина ценит вклад США в вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа.