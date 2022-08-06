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ООН заподозрила "вагнеровцев" в массовом убийстве гражданских в Африке

Фото: ООН заподозрила российских "вагнеровцев" в массовом убийстве гражданских в Африке (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Эксперты ООН провели расследование и установили факты массового убийства гражданских в Мали. По их выводам, к этому причастны наемники из ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В отчете, который передали в Совет безопасности ООН, идет речь о военных наемниках из ЧВК "Вагнера", действовавших от имени правительства Мали. Один из фактов, который описывается в докладе, рассказывает об убийстве минимум 30 человек в одной из деревень.

Инцидент случился в марте этого года, когда в село прибыла "группа белокожих солдат", которая связала мужчин и подростков, ограбила дома, а затем вывезла связанных в неизвестном направлении.

На следующее утро, тела погибших были найдены на расстоянии в четыре километра от места задержания. Людей застрелили, а их тела пытались сжечь.

Напомним, что представители ЧВК "Вагнера" регулярно вербуют новых наемников для участия в войне против Украины.

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