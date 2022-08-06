ООН запідозрила "вагнерівців" у масовому вбивстві цивільних в Африці

Експерти ООН провели розслідування та встановили факти масового вбивства цивільних у Малі. За їх висновками, до цього причетні найманці з ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung .

У звіті, який передали до Ради безпеки ООН, йде мова про військових найманців з ПВК "Вагнера", які діяли від імені уряду Малі. Один з фактів, який описується у доповіді, розповідає про вбивство мінімум 30 людей в одному із сіл.

Інцидент трапився у березні цього року, коли до села прибула "група білошкірих солдатів", яка зв'язала чоловіків та підлітків, пограбувала будинки, а потім вивезла зв'язаних у невідомому напрямку.

На наступний ранок, тіла загиблих були знайдені на відстані в чотири кілометри від місця затримання. Людей застрелили, а їх тіла намагались спалити.