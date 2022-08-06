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ООН запідозрила "вагнерівців" у масовому вбивстві цивільних в Африці

Фото: ООН запідозрила російських "вагнерівців" у масовому вбивстві цивільних в Африці (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Експерти ООН провели розслідування та встановили факти масового вбивства цивільних у Малі. За їх висновками, до цього причетні найманці з ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У звіті, який передали до Ради безпеки ООН, йде мова про військових найманців з ПВК "Вагнера", які діяли від імені уряду Малі. Один з фактів, який описується у доповіді, розповідає про вбивство мінімум 30 людей в одному із сіл.

Інцидент трапився у березні цього року, коли до села прибула "група білошкірих солдатів", яка зв'язала чоловіків та підлітків, пограбувала будинки, а потім вивезла зв'язаних у невідомому напрямку.

На наступний ранок, тіла загиблих були знайдені на відстані в чотири кілометри від місця затримання. Людей застрелили, а їх тіла намагались спалити.

Нагадаємо, що представники ПВК "Вагнера" регулярно вербують нових найманців, для участі у війні проти України.

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