В ООН закликали збільшити постачання гуманітарної допомоги через мародерів

Глава Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш попередив, що після 11-тижневої блокади Ізраїлю в Газу надходить лише "чайна ложка" допомоги. В ООН закликають збільшити кількість вантажівок із продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ізраїльські військові заявили, що в четвер через контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом у Газу в'їхало 107 вантажівок із борошном та іншими продуктами харчування, а також медикаментами. Таким чином, починаючи з понеділка, коли блокаду було послаблено, загальна кількість вантажівок досягла 305.

Однак доставка вантажів людям, які сховалися в наметах та інших тимчасових оселях, здійснюється з перебоями. Представники ООН заявляють, що щодня потрібно щонайменше 500-600 вантажівок із гуманітарною допомогою.

За даними об'єднаної мережі палестинських гуманітарних організацій, на сьогоднішній день 119 вантажівок з гуманітарною допомогою проїхали через контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом і попрямували до Гази відтоді, як у понеділок Ізраїль послабив блокаду, зіштовхнувшись з міжнародним обуренням.

Також там додали, що незважаючи на ослаблення блокади, розподіл допомоги ускладнюється через грабежі, які здійснюються групами чоловіків. Причому деякі з них озброєні в районі міста Хан-Юніс.

"Вони вкрали їжу, призначену для дітей і сімей, які страждають від сильного голоду", - ідеться в заяві мережі, яка також засудила ізраїльські повітряні удари по командах безпеки, що захищали вантажівки.

Водночас Всесвітня продовольча програма ООН заявила, що 15 вантажівок із борошном для пекарень, які підтримує ВПП ООН, були розграбовані. Це, згідно із заявою організації, відображає жахливі умови, в яких перебувають жителі Гази.

"Голод, відчай і занепокоєння з приводу того, чи надійде ще продовольча допомога, сприяють зростанню небезпеки", - ідеться в заяві.

Представник ХАМАС заявив, що шістьох членів групи безпеки, яка мала охороняти вантажі, було вбито.

Reuters зазначає, що Ізраїль ввів блокаду на початку березня, звинувативши ХАМАС у розкраданні допомоги, призначеної для цивільного населення. ХАМАС відкидає ці звинувачення, а також заявляє, що кілька бійців групи загинули, захищаючи вантажівки від озброєних мародерів.

"ХАМАС постійно називає грабіжників "охоронцями" або захисниками, щоб приховати той факт, що вони заважають процесу надання допомоги", - заявив військовий чиновник, пише агентство.