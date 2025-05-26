В ООН призвали увеличить поставки гуманитарной помощи в Газу из-за мародеров

Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предупредил, что после 11-недельной блокады Израиля в Газу поступает лишь "чайная ложка" помощи. В ООН призывают увеличить количество грузовиков с продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Израильские военные заявили, что в четверг через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом в Газу въехало 107 грузовиков с мукой и другими продуктами питания, а также медикаментами. Таким образом, начиная с понедельника, когда блокада была ослаблена, общее число грузовиков достигло 305.

Однако доставка грузов людям, укрывшимся в палатках и других временных жилищах, осуществляется с перебоями. Представители ООН заявляют, что ежедневно требуется не менее 500-600 грузовиков с гуманитарной помощью.

По данным объединенной сети палестинских гуманитарных организаций, на сегодняшний день 119 грузовиков с гуманитарной помощью проехали через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом и направились в Газу с тех пор, как в понедельник Израиль ослабил блокаду, столкнувшись с международным возмущением .

Также там добавили, что несмотря на ослабление блокады, распределение помощи затрудняется из-за грабежей, которые совершаются группами мужчин. Причем некоторые из них вооружены в районе города Хан-Юнис.

"Они украли еду, предназначенную для детей и семей, страдающих от сильного голода", - говорится в заявлении сети, которая также осудила израильские воздушные удары по командам безопасности, защищавшим грузовики.

В то же время, Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что 15 грузовиков с мукой для пекарен, поддерживаемых ВПП ООН, были разграблены. Это, согласно заявлению организации, отражает ужасные условия, в которых находятся жители Газы.

"Голод, отчаяние и беспокойство по поводу того, поступит ли еще продовольственная помощь, способствуют росту опасности", - сказано в заявлении.

Представитель ХАМАС заявил, что шесть членов группы безопасности, которая должна была охранять грузы, были убиты.

Reuters отмечает, что Израиль ввел блокаду в начале марта, обвинив ХАМАС в хищении помощи, предназначенной для гражданского населения. ХАМАС отвергает эти обвинения, а также заявляет, что несколько бойцов группы погибли, защищая грузовики от вооруженных мародеров.

"ХАМАС постоянно называет грабителей "охранниками" или защитниками, чтобы скрыть тот факт, что они мешают процессу оказания помощи", - заявил военный чиновник, пишет агентство.