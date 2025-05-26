В ООН призвали увеличить поставки гуманитарной помощи в Газу из-за мародеров
Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предупредил, что после 11-недельной блокады Израиля в Газу поступает лишь "чайная ложка" помощи. В ООН призывают увеличить количество грузовиков с продовольствием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Израильские военные заявили, что в четверг через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом в Газу въехало 107 грузовиков с мукой и другими продуктами питания, а также медикаментами. Таким образом, начиная с понедельника, когда блокада была ослаблена, общее число грузовиков достигло 305.
Однако доставка грузов людям, укрывшимся в палатках и других временных жилищах, осуществляется с перебоями. Представители ООН заявляют, что ежедневно требуется не менее 500-600 грузовиков с гуманитарной помощью.
По данным объединенной сети палестинских гуманитарных организаций, на сегодняшний день 119 грузовиков с гуманитарной помощью проехали через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом и направились в Газу с тех пор, как в понедельник Израиль ослабил блокаду, столкнувшись с международным возмущением .
Также там добавили, что несмотря на ослабление блокады, распределение помощи затрудняется из-за грабежей, которые совершаются группами мужчин. Причем некоторые из них вооружены в районе города Хан-Юнис.
"Они украли еду, предназначенную для детей и семей, страдающих от сильного голода", - говорится в заявлении сети, которая также осудила израильские воздушные удары по командам безопасности, защищавшим грузовики.
В то же время, Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что 15 грузовиков с мукой для пекарен, поддерживаемых ВПП ООН, были разграблены. Это, согласно заявлению организации, отражает ужасные условия, в которых находятся жители Газы.
"Голод, отчаяние и беспокойство по поводу того, поступит ли еще продовольственная помощь, способствуют росту опасности", - сказано в заявлении.
Представитель ХАМАС заявил, что шесть членов группы безопасности, которая должна была охранять грузы, были убиты.
Reuters отмечает, что Израиль ввел блокаду в начале марта, обвинив ХАМАС в хищении помощи, предназначенной для гражданского населения. ХАМАС отвергает эти обвинения, а также заявляет, что несколько бойцов группы погибли, защищая грузовики от вооруженных мародеров.
"ХАМАС постоянно называет грабителей "охранниками" или защитниками, чтобы скрыть тот факт, что они мешают процессу оказания помощи", - заявил военный чиновник, пишет агентство.
Новое наступление Израиля в Газе
Напомним, на днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна планирует взять под контроль весь Сектор Газа. В частности, это одна из целей новой операции, которая называется "Колесницы Гидеона".
Также мы писали, что США в последние дни просили Израиль отложить полномасштабную военную операцию в Газе. Данный запрос связан по переговорам об освобождении заложников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.