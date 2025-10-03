В ООН зафіксували рекорд ціни на базовий продовольчий продукт

Індекс цін на продукти харчування FAO (FFPI) у вересні 2025 року становив 128,8 пункту, що на 0,7% нижче за переглянутий рівень серпня (129,7 пункту). Зниження цін на зернові, молочні продукти, цукор і рослинні олії переважило зростання цін на м'ясо.



Індекс FFPI був на 3,4% вищим за рівень вересня 2024 року, але залишався на 19,6% нижчим за пік березня 2022 року після вторгнення Росії в Україну.

М'ясо

Індекс цін на м'ясо FAO у вересні становив 127,8 пункту, збільшившись на 0,7% порівняно із серпнем і на 6,6% порівняно з роком раніше, досягнувши нового рекорду. Зростання цін спричинене збільшенням світових цін на яловичину та баранину, тоді як котирування свинини та м'яса птиці залишилися стабільними.

Ціни на яловичину досягли історичного максимуму на тлі сильного попиту в США та обмежених внутрішніх поставок. Ціни на баранину зросли через високий світовий попит за обмеженої експортної доступності з Океанії.

Котирування свинини та м'яса птиці залишалися відносно стабільними, відображаючи збалансованість світових ринків.

Молочні продукти

Індекс цін на молочні продукти FAO у вересні становив 148,3 пункту, знизившись на 2,6% порівняно із серпнем, але залишаючись майже на 9% вищим за рівень річної давності. Усі субіндекси впали: масло подешевшало на 7,0%, знежирене молоко на 4,3%, незбиране молоко на 3,1%, сир знизився незначно.

Падіння цін на масло пов'язане із сезонним збільшенням доступності вершків і зниженням попиту на морозиво в Північній півкулі. Ціни на молочний порошок знизилися через слабкий попит і конкуренцію на експорт.

Рослинні олії

Індекс цін на рослинні олії FAO у вересні становив 167,9 пункту, знизившись на 0,7% порівняно із серпнем, але залишаючись на 18% вищим за рівень річної давності. Зниження пов'язане з падінням котирувань пальмової та соєвої олії, що компенсувало зростання цін на соняшникову та рапсову олії.

Міжнародні ціни на пальмову олію знизилися через високі запаси в Малайзії. Ціни на соєву олію падали другий місяць поспіль під тиском підвищених поставок з Аргентини. Котирування соняшникової та ріпакової олій продовжили зростання через дефіцит поставок у Чорноморському регіоні та Європі.

Цукор

Індекс цін на цукор FAO у вересні становив 99,4 пункту, знизившись на 4,1% порівняно із серпнем і на 21,3% порівняно з роком раніше, досягнувши мінімального рівня з березня 2021 року.

Падіння викликане високим виробництвом цукру в Бразилії та розширенням посівних площ. Це чинило тиск на світові ціни та призвело до їхнього рекордного зниження з 2021 року.

Зернові

Індекс цін на зернові FAO у вересні становив 105,0 пункту, знизившись на 0,6% порівняно із серпнем. Це на 7,5% нижче рівня вересня 2024 року.

Ціни на пшеницю знизилися третій місяць поспіль через слабкий міжнародний попит і підтвердження великих врожаїв у Росії та інших країнах Європи і Північної Америки. Ціни на кукурудзу також знизилися на тлі прогнозів про надлишкові поставки з Бразилії та США.

Світові ціни на ячмінь і сорго зросли, при цьому ячмінь подорожчав третій місяць поспіль. Індекс цін на рис FAO знизився на 0,5%, в основному за рахунок падіння котирувань індійського рису.