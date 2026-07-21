ООН зафіксувала різке зростання кількості жертв серед цивільних в Україні

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, із січня по червень в Україні загинули 1396 цивільних, ще 7978 людей дістали поранення. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і майже вдвічі більше, ніж у першому півріччі 2024 року.

Особливо різко зросла кількість жертв через атаки дронів ближнього радіуса дії. За шість місяців унаслідок таких ударів загинули 418 людей, ще 2437 були поранені. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року дрони забрали життя 218 цивільних, а поранення отримали 1511 осіб.

Чому кількість жертв зростає

Голова Місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні Даніель Белл заявила, що нинішню ескалацію спричинили два ключові чинники.

"Ця ескалація зумовлена двома основними причинами. Перша - це балістичні ракети великої дальності та дрони, а друга - дрони малої дальності та плануючі бомби в районах лінії фронту", - сказала вона під час брифінгу в Києві.

За словами Белл, такі атаки дедалі сильніше впливають не лише на людей, а й на роботу міст і громад.

"Ці атаки поступово руйнують системи, що забезпечують життя цивільного населення та дозволяють громадам функціонувати", - наголосила вона.