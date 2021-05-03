В ООН зафиксировали бум интернет-продаж во время пандемии

Согласно оценкам ЮНКТАД на основе данных национальных статистических управлений в крупных странах, в 2020 году на онлайн-продажи приходилось 19% от общего объема розничных продаж по сравнению с 16% годом ранее.

Южная Корея сообщила о самой высокой доле - 25,9%, по сравнению с 20,8% годом ранее. Доля в Китае составила 24,9%, в Великобритании - 23,3%, в США - 14,0%.

Согласно последним имеющимся оценкам, мировые продажи электронной коммерции выросли на 4% до 26,7 трлн долларов в 2019 году. Сюда входят продажи между предприятиями (B2B) и продажи потребителям (B2C), что эквивалентно 30% мирового экономического производства в том году.

Согласно отчету, пандемия привела к смешанным результатам ведущих компаний электронной коммерции B2C в 2020 году.

Данные по 13 ведущим компаниям электронной коммерции, 11 из которых находятся в Китае и США, продемонстрировали заметное изменение состояния компаний-платформ, предлагающих такие услуги, как вызов машин и путешествия. Все они испытали резкое снижение валовой стоимости товаров (GMV) и соответствующее снижение рейтингов.

Например, Expedia упала с 5-го места в 2019 году до 11-го в 2020 году, Booking Holdings с 6-го на 12-е, а Airbnb с 11-го на 13-е.

Несмотря на спад GMV сервисных компаний, общий объем для 13 ведущих компаний электронной коммерции B2C вырос на 20,5% в 2020 году, что выше, чем в 2019 году (17,9%). Особенно сильно выросли продажи Shopify (рост на 95,6%) и Walmart (72,4%). В целом B2C GMV для 13 крупнейших компаний в 2020 году составил 2,9 трлн долларов.

Китайская компания Alibaba по-прежнему возглавляет рейтинг GMV, за ней следует Amazon из США.