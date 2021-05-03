В ООН зафіксували бум інтернет-продажів під час пандемії

Згідно з оцінками ЮНКТАД на основі даних національних статистичних управлінь у великих країнах, у 2020 році на онлайн-продажу припадало 19% від загального обсягу роздрібних продажів в порівнянні з 16% роком раніше.

Південна Корея повідомила про найвищу частку-25,9%, порівняно з 20,8% роком раніше. Частка в Китаї склала 24,9%, у Великобританії - 23,3%, в США - 14,0%.

Згідно з останніми наявними оцінками, світові продажі електронної комерції зросли на 4% до 26,7 трлн доларів у 2019 році. Сюди входять продажі між підприємствами (B2B) і продажу споживачам (B2C), що еквівалентно 30% світового економічного виробництва в тому році.

Згідно з повідомленням, пандемія призвела до змішаних результатів провідних компаній електронної комерції B2C у 2020 році.

Дані з 13 провідних компаній електронної комерції, 11 з яких знаходяться в Китаї і США, продемонстрували помітну зміну стану компаній-платформ, що пропонують такі послуги, як виклик машин і подорожі. Всі вони зазнали різкого зниження валової вартості товарів (GMV) і відповідне зниження рейтингів.

Наприклад, Expedia впала з 5-го місця у 2019 році до 11-го у 2020 році, Booking Holdings з 6-го на 12-е, а Airbnb з 11-го на 13-е.

Незважаючи на спад GMV сервісних компаній, загальний обсяг для 13 провідних компаній електронної комерції B2C виріс на 20,5% у 2020 році, що вище, ніж у 2019 році (17,9%). Особливо сильно зросли продажі Shopify (зростання на 95,6%) і Walmart (72,4%). В цілому B2C GMV для 13 найбільших компаній у 2020 році склав 2,9 трлн доларів.

Китайська компанія Alibaba як і раніше очолює рейтинг GMV, за нею йде Amazon з США.