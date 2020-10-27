Прямые иностранные инвестиции в мире упали вдвое из-за пандемии, - ООН

Фото: евро, доллары (Виталий Носач, РБК-Украина)

Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций в первой половине 2020 года сократились на 49% по сравнению с 2019 годом. На инвестиционные проекты негативно повлияли пандемия коронавируса и карантин, а также вызванная ими рецессия.

Об этом говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Как отмечается в докладе, спад затронул все основные формы прямых иностранных инвестиций. Число новых инвестиционных проектов снизилось на 37%, слияний и поглощений - на 15%, а количество сделок по трансграничному финансированию проектов, которые являются важным источником инвестиций в инфраструктуру, сократилось на 25%.

Значительное сокращение объемов инвестиций наблюдалось в государствах с развитой экономикой. Так, например, прямые иностранные инвестиции в страны Северной Америки сократились на 56% и составили 68 млрд долларов.

В Азии - главным образом за счет высоких показателей в Китае - снижение прямых иностранных инвестиций составило всего 12%. Объемы иностранных инвестиций в страны с переходной экономикой сократились на 81%

"Перспективы остаются весьма неопределенными, они будут зависеть от продолжительности кризиса в сфере здравоохранения и от эффективности политических мер по смягчению экономических последствий пандемии. Неопределенность также обусловлена геополитическими рисками", - говорится в докладе.

Как сообщало РБК-Украина, в конце июня Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов.

По данным НБУ, приток ПИИ за второй квартал 2020 года составил 1,3 млрд долларов.