ООН виділяє 30 млн доларів на надзвичайну допомогу Сирії

Ілюстративне фото (un.org)

Гроші в основному підуть на створення притулків для внутрішньо переміщених осіб

Організація Об'єднаних Націй виділяє 30 мільйонів доларів на надзвичайну допомогу постраждалим від бойових дій в Сирії, зокрема - в провінції Ідліб. Про це сказав заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок на засіданні Радбезу ООН.

Гроші будуть виділені з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації (CERF) для негайного розширення масштабів житла і іншу критичу важливу допомогу тисячам мирних жителів на північному заході Сирії.

"Ми бачили хаотичні картини у місті, за містом, коли машини шикуються у всіх напрямках, люди намагаються втекти. Люди, які тільки що переїхали, не можуть знайти адекватного житла. Десятки тисяч людей переповнили школи, мечеті й недобудовані будівлі. Багато з них перебувають у наметах в бруді, під вітром, дощем і морозною погодою", - сказав Лоукок.

За даними ООН, укриття зараз потребують 586 тис. сирійців. які були змушені покинути свої будинки за останні два місяці.

Кошти CERF, за словами Лоукока допоможуть забезпечити постраждалим прихисток та інші предмети першої необхідності в сувору зиму.

Нагадаємо, раніше Європейський союз закликав до припинення ударів по сирійському Ідлібі. В ЄС зазначили, що на даний момент немає військового рішення сирійського конфлікту.