ООН не владеет информацией о состоянии лидера КНДР

Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш прокомментировал ситуации вокруг исчезновения из публики лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз организации.

По словам Гутерреша, ООН не имеет никакой информации относительно состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Мы не владеем никакой информацией от КНДР относительно состояния Ким Чен Ына", - заявил он.

Отметим, что лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля. Последним его публичным появлением было проведение заседания политбюро ЦК Трудовой партии КНДР по вопросам внутренней политики. Считают, что северокорейскому лидеру сделать операцию на сердце. Эта информация и исчезновение Ким Чен Ына с публики породили слухи об ухудшении его состояния здоровья и даже смерти.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Южной Корее назвали возможную причину исчезновения Ким Чен Ына с публики. В Сеуле предполагают, что причиной исчезновения лидера КНДР может быть не болезнь, а меры предосторожности из-за вспышки коронавируса.

Кроме того, недавно американский президент Дональд Трамп заявил, что он владеет информацией относительно состояния здоровья Ким Чен Ына. Президент США отказался раскрывать больше информации и добавил, что вскоре общество узнает правду.