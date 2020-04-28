ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп заявил, что знает новости о состоянии Ким Чен Ына

Новости » Политика     28.04.2020 - 04:44
Трамп заявил, что знает новости о состоянии Ким Чен Ына
Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

Американский лидер добавил, что пока не может раскрывать информацию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него появилась информация относительно состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом американский лидер сказал во время брифинга в Белом доме в понедельник, 27 апреля.

Трамп добавил, что надеется, что у главы КНДР все впорядке, однако раскрывать больше информации американский президент не стал.

"У меня есть хорошая идея, но я не могу говорить об этом сейчас. Я надеюсь, что он в порядке, у меня есть информация о его здоровье'я. Скоро вы тоже узнаете правду".

Ранее главный советник по вопросам внешней политики президента Южной Кореи Мун Чун Ин заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "жив и здоров".

Напомним, ранее мировые СМИ писали, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции не сердце, которую недавно перенес.

Слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына появились после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда 15 апреля. Его видели за четыре дня до этого на заседании политбюро.

Лидер Северной Кореи мог умереть после операции, - NYP Китай направил в Северную Корею группу медиков для консультаций Ким Чен Ына
Новости Украины КНДРКим Чен ЫнСеверная Корея
News
On Top