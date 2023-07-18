ООН изучает "ряд идей" для экспорта украинского зерна после выхода РФ из соглашения
ООН ищет пути для возобновления экспорта украинского зерна после того, как Россия вышла из "зернового соглашения".
Об этом заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По его словам, есть ряд идей, которые могут решить проблему с экспортом не только украинской, но и российской продукции на мировые рынки.
"Выдвигается ряд идей, как помочь вывести украинское и российское зерно и удобрения на мировые рынки после того, как Москва вышла из соглашения, позволявшего безопасный черноморский экспорт украинского зерна", - говорится в сообщении.
Что этому предшествовало
В понедельник, 17 июля, Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" якобы из-за того, что условия Москвы "не выполняют".
При этом следует отметить, что РФ несколько месяцев блокировала стабильную работу "зернового коридора". Российская сторона блокировала проверки кораблей, а также обстреливала зерновые терминалы одесских портов.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.
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