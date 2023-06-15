UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ООН висловили Росії стурбованість щодо тортур цивільних та військовополонених

Фото: в ООН висловили Росії стурбованість щодо тортур цивільних та військовополонених (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Група експертів ООН надіслала листа Росії, в якому висловлюється стурбованість у зв'язку з тортурами українських військовополонених та цивільних.

Як повідомляє РБК-Україна, зміст листа наводить Sky News.

Експерти ООН пишуть, що тортури включали удари струмом та імітацію страти і застосовувалися для отримання розвідданих, примусу до визнання або у відповідь на можливу підтримку українських військ.

У листі сказано, що такі тортури призводили до пошкодження внутрішніх органів, тріщин у кістках та переломів, інсультів та психологічних травм.

Група експертів ООН припустила, що подібні методи, які використовують російські військові, "можуть бути схвалені" керівництвом РФ.

Катування полонених та цивільних

Нагадаємо, ще в березні Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні представила доповідь, в якій містилася інформація про те, що росіяни систематично застосовують тортури проти військовополонених чи мирних українців.

У комісії уточнювали, що такі тортури супроводжувалися тривалими допитами. Були також випадки, коли знущання доходили до страти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНРосійська ФедераціяВійна Росії проти України