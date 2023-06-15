В ООН выразили России обеспокоенность насчет пыток гражданских и военнопленных

Эксперты ООН пишут, что пытки включали удары током и имитацию казни и применялись для получения разведданных, принуждения к признанию или в ответ на возможную поддержку украинских войск.

В письме сказано, что такие пытки приводили к повреждению внутренних органов, трещинам в костях и переломам, инсультам и психологическим травмам.

Группа экспертов ООН предположила, что подобные методы, которые используют российские военные, "могут быть одобрены" руководством РФ.

Пытки пленных и гражданских

Напомним, еще в марте Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине представила доклад, в котором содержалась информация о том, что россияне систематически применяют пытки против военнопленных или мирных украинцев.

В комиссии уточняли, что такие пытки сопровождались длительными допросами. Были также и случаи, когда издевательства доходили до казни.