ООН висловила занепокоєння релігійною політикою України. В МЗС відповіли
ООН висловила занепокоєння релігійною політикою України. В Києві наголосили, що українська політика спрямована на захист релігійних свобод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Управління Верховного комісара з прав людини та коментар МЗС України.
В доповіді ООН зауважили, що в Україні набули чинності нові законодавчі положення щодо релігійних організацій, які забороняють діяльність Російської православної церкви в Україні, а також українських релігійних організацій, визнаних пов'язаними з аналогічними організаціями в Російській Федерації.
"Закон, який запровадив ці положення, встановив непропорційні обмеження на свободу сповідувати свою релігію або переконання", - йдеться в доповіді.
Реакція МЗС
Міністерство закордонних справ України ознайомилося із 41-ою періодичною доповіддю Управління Верховного комісара ООН з прав людини, оприлюдненою 31 грудня 2024 року та дало відповідь на деякі тези з неї.
"Відкидаємо висновки ООН щодо поправок до Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" як такі, що спотворюють дійсність", - наголосили в міністерстві.
Як кажуть в МЗС, згаданий у доповіді закон не передбачає заборони жодної з існуючих в Україні церков. Натомість він лише не допускає підпорядкування релігійних організацій в Україні керівним центрам, які розміщуються в державі, що здійснила або здійснює збройну агресію проти України чи тимчасово окупувала частину її території, а також релігійних організацій, що підтримують збройну агресію проти України.
"Нагадуємо ООН, що Росія системно використовує релігію як зброю у загарбницькій війні проти України. Російська держава через підконтрольну їй РПЦ освячує звірства проти українців і вихваляє злочинців, які їх скоюють", - підкреслили в МЗС.
Міністерство пояснило, що у цьому контексті, українська держава має обовʼязок захисту своїх громадян від деструктивного впливу держави-агресора, зокрема з використанням релігійних організацій, які в Російській Федерації зрощені з державою і прямо проголосили своєю метою знищення української державності, культури, ідентичності.
Закон, за словами міністерства, переслідує легітимну мету та є необхідним у демократичному суспільстві, а також передбачає демократичну процедуру, в якій останнє слово належить суду. Він не накладає тягаря на совість віруючих, а лише виводить їх з-під тиску російської православної церкви, яка, що підкреслюється в Резолюції ПАРЄ, "є ідеологічним продовженням злочинного режиму".
"Нагадуємо ООН, що саме Росія в ході своєї загарбницької війни вчиняє численні злочини проти релігійних свобод, що включають зокрема навмисні вбивства вірян і релігійних діячів, руйнування релігійних споруд та святих місць по всій території України, переслідування релігійних громад, які не належать до російської православної церкви на тимчасово окупованих територіях України", - додали в МЗС.
Міністерство зазначило, що розраховує на те, що у своїх доповідях Моніторингова місія ООН з прав людини надаватиме надалі об’єктивні оцінки реальній ситуації зі свободою релігії в Україні та продовжить фіксувати російські злочини проти українських вірян, релігійних громад і лідерів, церковного майна.
Нагадаємо, що нещодавно глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ), Верховний архієпископ Києво-Галицький, Блаженнійший Святослав розповів, що Російська Федерація намагається мілітаризувати релігію та використовувати її як зброю у війні проти України.
Зокрема, він наголосив, що агресори для цих потреб задіюють російську православну церкву.
Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією
Нагадаємо, що у жовтні 2023 року український парламент прийняв у першому читанні законопроєкт №8371. Документ передбачає заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Російською Федерацією (РФ). Навесні 2024 року, у березні, парламентський комітет дав рекомендацію підтримати цей законопроєкт під час другого читання.
Зрештою, 20 серпня законопроєкт було остаточно ухвалено. Через місяць, 23 вересня, він набув чинності.
Аналіз того, які зміни приніс цей закон, можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Набув чинності закон про заборону РПЦ. Що тепер чекає на Московський патріархат".
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