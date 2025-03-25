ООН вирішила скоротити свій персонал в Секторі Газа після ізраїльських ударів

Організації Об’єднаних Націй (ООН) оголосила про рішення скоротити свою операцію з надання допомоги в Секторі Газа, й відповідно персонал там. Рішення пов'язане з нещодавніми ударами з боку Ізраїля по території анклаву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН .

"Минулого тижня Ізраїль завдав нищівних ударів по Газі, забравши життя сотень мирних жителів, у тому числі персоналу Організації Об'єднаних Націй, причому з початку березня в Сектор не було дозволено ввозити гуманітарну допомогу". - йдеться у заяві речника ООН Стефана Дюжарріка.

За його словами, в результаті генеральний секретар ООН ухвалив "важке рішення" зменшити присутність Організації в Газі "навіть коли гуманітарні потреби стрімко зростають і наша стурбованість щодо захисту цивільних осіб посилюється".

В ООН поінформували, що близько третини з приблизно 100 міжнародних співробітників, які працюють у Газі, будуть тимчасово переміщені.

Також Дюжаррік сказав, що, виходячи з наявної наразі інформації, 19 березня по комплексу ООН у Дейр-ель-Балах були завдані удари "ізраїльським танком".

При цьому варто зазначити, що минулого тижня офіційний Єрусалим заявив, що Ізраїль не стоїть за цим вибухом в районі комплексу Організації.

У заяві Дюжарріка йдеться про те, що через удари загинув співробітник ООН з Болгарії, постраждали ще шість осіб із Франції, Молдови, Північної Македонії, Палестини та Сполученого Королівства, які "отримали важкі поранення, деякі з них призвели до смерті".

Він наголосив, що міжнародне право зобов'язує всі сторони конфлікту "захищати абсолютну недоторканність приміщень ООН", та додав, що "без цього наші колеги стикаються з нестерпними ризиками, рятуючи життя мирних жителів".

Також вказується, що генсек ООН вимагає повного, ретельного та незалежного розслідування смертоносного удару минулої середи, а також закликає до захисту всього цивільного населення під час відновлення бойових дій між ізраїльськими силами та ХАМАСом і "відновлення поставок допомоги".

Крім того, додають в ООН, усі заручники "мають бути негайно і беззастережно звільнені".

Порушення перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС і відновлення бойових дій у Газі

Нагадаємо, нещодавно між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС поновилися активні бойові дії. Офіційний Єрусалим пояснює це там, зокрема, що бойовики відмовляються видавати заручників, та порушили досягнуті раніше домовленості щодо перемир'я..

18 березня вночі ізраїльські війська завдали ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа. З'явилися повідомлення про сотні постраждалих та жертв.

Детальніше про те, чому зійшла нанівець мирна угода між Ізраїлем та ХАМАС, яку просував президент США Дональд Трамп, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.