ООН решила сократить свой персонал в Секторе Газа после израильских ударов

Организации Объединенных Наций (ООН) объявила о решении сократить свою операцию по оказанию помощи в Секторе Газа, и соответственно персонал там. Решение связано с недавними ударами со стороны Израиля по территории анклава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН .

"На прошлой неделе Израиль нанёс сокрушительные удары по Газе, унеся жизни сотен мирных жителей, в том числе персонала Организации Объединённых Наций, причём с начала марта в Сектор не было разрешено ввозить гуманитарную помощь". - говорится в заявлении представителя ООН Стефана Дюжаррика.

По его словам, в результате генеральный секретарь ООН принял "тяжелое решение" уменьшить присутствие Организации в Газе "даже когда гуманитарные потребности стремительно растут и наша обеспокоенность по защите гражданских лиц усиливается".

В ООН проинформировали, что около трети из примерно 100 международных сотрудников, работающих в Газе, будут временно перемещены.

Также Дюжаррик сказал, что, исходя из имеющейся на данный момент информации, 19 марта по комплексу ООН в Дейр-эль-Балах были нанесены удары "израильским танком".

При этом стоит отметить, что на прошлой неделе официальный Иерусалим заявил, что Израиль не стоит за этим взрывом в районе комплекса Организации.

В заявлении Дюжаррика говорится о том, что из-за ударов погиб сотрудник ООН из Болгарии, пострадали еще шесть человек из Франции, Молдовы, Северной Македонии, Палестины и Соединенного Королевства, которые "получили тяжелые ранения, некоторые из них привели к смерти".

Он отметил, что международное право обязывает все стороны конфликта "защищать абсолютную неприкосновенность помещений ООН", и добавил, что "без этого наши коллеги сталкиваются с невыносимыми рисками, спасая жизни мирных жителей".

Также указывается, что генсек ООН требует полного, тщательного и независимого расследования смертоносного удара в прошлую среду, а также призывает к защите всего гражданского населения во время возобновления боевых действий между израильскими силами и ХАМАСом и "возобновления поставок помощи".

Кроме того, добавляют в ООН, все заложники "должны быть немедленно и безоговорочно освобождены".

Нарушение перемирия между Израилем и ХАМАС и возобновление боевых действий в Газе

Напомним, недавно между Израилем и группировкой ХАМАС возобновились активные боевые действия. Официальный Иерусалим объясняет это там, в частности, что боевики отказываются выдавать заложников, и нарушили достигнутые ранее договоренности о перемирии.

18 марта ночью израильские войска нанесли удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа. Появились сообщения о сотнях пострадавших и жертв.

Подробнее о том, почему сошло на нет мирное соглашение между Израилем и ХАМАС, которое продвигал президент США Дональд Трамп, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.