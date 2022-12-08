В ООН вимагають відрядити в Україну місію для вивчення уламків дронів

У розпорядженні агентства опинилися копії листів, які цього тижня були направлені генсеку ООН Великобританією, Німеччиною та Францією. Західні держави звернулися до Гутерріша з проханням повідомити оновлену інформацію про плани відрядження експертів ООН до України.

Росія також двічі писала Гутеррішу, звинувачуючи Лондон, Берлін та Париж у порушенні Статуту ООН та спробах вплинути на генерального секретаря організації.

У доповіді, зробленій в Раді безпеки у вівторок, зі змістом якої ознайомилося агентство, Гутерріш згадав звинувачення щодо безпілотників.

"Секретаріат вивчає наявну інформацію. Про будь-які висновки буде повідомлено Раді безпеки в установленому порядку", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи планується візит експертів ООН до України, офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік відмовився від коментарів.

Великобританія, Франція, Німеччина, США та Україна заявляють, що постачання безпілотників іранського виробництва до Росії порушує резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює "ядерну угоду" з Іраном. Гутерріш двічі на рік звітує перед Радою про реалізацію угоди.

Нагадаємо, Росія збирається "переглянути відносини" з ООН, якщо організація досліджуватиме збиті над Україною дрони. При цьому РФ під час атак нібито "використовує лише безпілотники власного виробництва". Іран частково визнав, що відправляв "Шахедів" до РФ.

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