В ООН требуют отправить в Украину миссию для изучения обломков дронов

В распоряжении агентства оказались копии писем, которые на этой неделе были направлены генсеку ООН Великобританией, Германией и Францией. Западные державы обратились к Гутерришу с просьбой сообщить обновленную информацию о планах по отправке экспертов ООН в Украину.

Россия также дважды писала Гутерришу, обвиняя Лондон, Берлин и Париж в нарушении Устава ООН и попытках оказать влияние на генерального секретаря организации.

В докладе, сделанном Совету безопасности во вторник, с содержанием которого ознакомилось агентство, Гутерриш упомянул обвинения в отношении беспилотников.

"Секретариат изучает имеющуюся информацию. О любых выводах будет сообщено Совету безопасности в установленном порядке", - сказал он.

Отвечая на вопрос, планируется ли визит экспертов ООН в Украину, официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик отказался от комментариев.

Великобритания, Франция, Германия, США и Украина заявляют, что поставка беспилотников иранского производства в Россию нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, закрепляющую "ядерную сделку" с Ираном. Гутерриш дважды в год отчитывается перед советом о реализации соглашения.

Напомним, Россия собирается "пересмотреть отношения" с ООН, если организация будет исследовать сбитые над Украиной дроны. При этом РФ во время атак якобы "использует только беспилотники собственного производства". При том, что Иран частично признал, что отправлял "Шахедов" в РФ.

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