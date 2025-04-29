В ООН відповіли на заяву Путіна про триденне "перемир'я": хочемо кінець війни
Учора глава Кремля Володимир Путін анонсував триденне "перемир'я" у травні. В ООН наголосили, що хочуть бачити закінчення війни в Україні.
Про це заявив спікер генсека ООН Стефан Дюжарік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Він зазначив, що кінець війни має бути на основі міжнародного права і статуту ООН.
"Наша позиція залишається незмінною: ми хочемо бачити закінчення війни... Воно має бути принциповим і послідовним і міцно ґрунтуватися на статуті ООН, міжнародному праві та всіх відповідних резолюціях", - сказав Дюжаррік.
Представник ООН додав, що мир має бути стійким і передбачати визнання суверенітету і територіальної цілісності України.
Також він наголосив, що Організація Об'єднаних Націй цінує всі зусилля щодо завершення війни, які відповідають його давно й неодноразово озвученій позиції.
Відповідаючи на запитання про залучення північнокорейських військових до війни Росії проти України, що раніше підтвердили як Москва, так і Пхеньян, Дюжаррік заявив коротко:
"Думаю, будь-яка інтернаціоналізація будь-якого конфлікту - це неправильний напрямок", - сказав він.
Чергове "перемир'я" Путіна
Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін "з гуманітарних міркувань" оголосив про тимчасове перемир'я у війні проти України в дні 80-річчя "Дня перемоги".
У Кремлі заявили, що "перемир'я" нібито триватиме з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня. На цей час РФ обіцяє зупинку всіх бойових дій і закликала до цього ж Україну. Але згадуючи "великоднє перемир'я", росіяни зупинили лише атаки дронами.
В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Путін не розглядає перемир'я на День Перемоги як серйозний крок на шляху до тривалого миру. Чому аналітики дійшли такого висновку - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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