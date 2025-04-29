В ООН відповіли на заяву Путіна про триденне "перемир'я": хочемо кінець війни

Учора глава Кремля Володимир Путін анонсував триденне "перемир'я" у травні. В ООН наголосили, що хочуть бачити закінчення війни в Україні.

Про це заявив спікер генсека ООН Стефан Дюжарік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ ".

Він зазначив, що кінець війни має бути на основі міжнародного права і статуту ООН.

"Наша позиція залишається незмінною: ми хочемо бачити закінчення війни... Воно має бути принциповим і послідовним і міцно ґрунтуватися на статуті ООН, міжнародному праві та всіх відповідних резолюціях", - сказав Дюжаррік.

Представник ООН додав, що мир має бути стійким і передбачати визнання суверенітету і територіальної цілісності України.

Також він наголосив, що Організація Об'єднаних Націй цінує всі зусилля щодо завершення війни, які відповідають його давно й неодноразово озвученій позиції.

Відповідаючи на запитання про залучення північнокорейських військових до війни Росії проти України, що раніше підтвердили як Москва, так і Пхеньян, Дюжаррік заявив коротко:

"Думаю, будь-яка інтернаціоналізація будь-якого конфлікту - це неправильний напрямок", - сказав він.