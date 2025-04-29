В ООН ответили на заявление Путина о трехдневном 'перемирии': хотим конец войны
Вчера глава Кремля Владимир Путин анонсировал трехдневное "перемирие" в мае. В ООН подчеркнули, что хотят видеть окончания войны в Украине.
Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжарик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Он отметил, что конец войны должен быть на основа международного права и устава ООН.
"Наша позиция остается неизменной: мы хотим видеть окончание войны... Оно должно быть принципиальным и последовательным и прочно основываться на уставе ООН, международном праве и всех соответствующих резолюциях", - сказал Дюжаррик.
Представитель ООН добавил, что мир должен быть устойчивым и предусматривать признание суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также он отметил, что Организация Объединенных Наций ценит все усилия по завершению войны, которые соответствуют его давно и неоднократно озвученной позиции.
Отвечая на вопрос о привлечении северокорейских военных к войне России против Украины, что ранее подтвердили как Москва, так и Пхеньян, Дюжаррик заявил коротко:
"Думаю, любая интернационализация любого конфликта - это неправильное направление", - сказал он.
Очередное "перемирие" Путина
Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин "из гуманитарных соображений" объявил о временном перемирии в войне против Украины в дни 80-летия "Дня победы".
В Кремле заявили, что "перемирие" якобы будет длится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На это время РФ обещает остановку всех боевых действий и призвала к этому же Украину. Но вспоминая "пасхальное перемирие", россияне остановили лишь атаки дронами.
В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что Путин не рассматривает перемирие на День Победы как серьезный шаг на пути к длительному миру. Почему аналитики пришли к такому выводу - читайте в материале РБК-Украина.
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