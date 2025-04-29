В ISW пояснили, навіщо Путіну "перемир'я" на День Перемоги

Російський диктатор Володимир Путін не розглядає "перемир'я" на День Перемоги як серйозний крок на шляху до тривалого миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, припинення вогню після енергетичних ударів та "Великоднє перемир'я" засвідчили, що деталі будь-якої майбутньої угоди про припинення вогню або мирної угоди, повинні бути загальнодоступними, офіційно узгодженими заздалегідь усіма сторонами та передбачати надійні механізми моніторингу.

У цьому контексті в ISW зазначили, що запропоноване російським диктатором Володимиром Путіним припинення вогню на День Перемоги, не передбачає жодних додаткових механізмів моніторингу. Тому російські джерела, скоріш за все, скористаються відсутністю таких механізмів, щоб знову наповнити інформаційний простір необґрунтованими заявами про порушення режиму припинення вогню з боку України.

"Російські офіційні особи, схоже, не зацікавлені у створенні дієвих механізмів моніторингу або загальної громадської основи для таких перемир'їв, імовірно тому, що Росії вигідно використовувати розпливчасті й нечіткі умови перемир'я проти України на свою користь", - йдеться у звіті.

Хитрі наміри Путіна

В Інституті вивчення війни переконані, що Путін використовує одностороннє припинення вогню для досягнення інформаційної та військової переваги в Україні, в той час, як президент США Дональд Трамп намагається використати загальне припинення вогню, як крок до досягнення довготривалої та стійкої мирної угоди в Україні.

"Путін, схоже, кон'юнктурно оголошує про припинення вогню під час великих релігійних і військових свят, щоб змусити Україну погодитися на перемир'я або ризикнути виглядати непоступливою перед Заходом", - вважають в ISW.

Крім того, на думку аналітиків, одностороннє оголошення перемир'я також дозволяє очільнику Кремля відволікти увагу від своєї відмови від американо-української пропозиції про 30-денне загальне припинення вогню в березні 2025 року.

Путін також намагається підтримувати ілюзію зацікавлення у мирних переговорах, зберігаючи при цьому повний контроль над умовами і термінами будь-яких угод про припинення вогню.

В ISW зазначають, що російські війська скористалися "Великоднім перемир'ям" для обстрілів та розвідки передових українських позицій і пошкодження техніки вздовж лінії фронту в рамках підготовки до майбутніх російських наступальних дій. У відомстві не виключають, що російські війська, ймовірно, використають перемир'я на День Перемоги для схожих підготовчих заходів.

"Путін, імовірно, розглядає перемир'я на День Перемоги як можливість для російських військ відпочити перед майбутніми бойовими діями на фронті, а також як спосіб гарантувати, що Україна не завдасть жодних суттєвих ударів великої дальності по Росії під час святкування Дня Перемоги. Тож Путін, імовірно, не розглядає перемир'я на День Перемоги, як серйозний крок на шляху до тривалого миру в Україні", - зазначаються в Інституті вивчення війни.

Крім того, в ISW переконані, що постійні зусилля Путіна, спрямовані на приховування своїх попередніх відхилень американських та українських пропозицій щодо припинення вогню, суперечать заявленому Трампом підходу, - спочатку встановити режим припинення вогню, а потім вести переговори про ширшу мирну угоду, а також меті президента США - досягти тривалого миру в Україні.