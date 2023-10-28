ООН ухвалила резолюцію про негайне припинення вогню в Газі

Резолюція ООН закликає припинити бойові дії у секторі Газа, звільнити всіх заручників, захистити мирних жителів та гуманітарні організації, а також забезпечити доставку гуманітарної допомоги до сектору.

Сто двадцять країн проголосували за резолюцію, подану Йорданією, тоді як лише 14 проголосували проти, включаючи США, Австрію, Хорватію, Чехію, Угорщину, Ізраїль.

Сорок п'ять країн утрималися, включаючи Україну.

Фото: голосування за резолюцію (twitter.com)

У документі не було згадки про терористичне угруповання ХАМАС. Канада запропонувала додати до резолюції осуд бойовиків Більшість членів підтримали цю пропозицію, але її не прийняли через брак голосів.

Міністр зовнішніх справ Ізраїля Елі Коен заявив, що країна знищить ХАМАС.

"Ми категорично відкидаємо огидний заклик Генеральної Асамблеї ООН до припинення вогню. Ізраїль має намір ліквідувати ХАМАС так само, як світ мав справу з нацистами та ІДІЛ", - зазначив він у Twitter.

Резолюція ООН не має юридичних підстав, але вона показує, що більшість країн світу підтримують палестинців після нападу ХАМАСА на Ізраїль.

Наземна операція Ізраїлю проти ХАМАС

Увечері 27 жовтня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Сектор Гази. ЦАХАЛ почав завдавати ударів по Газі.

Пізніше з'ясувалося, що Ізраїль вирішив атакувати Сектор Гази через відмову ХАМАС відпустити всіх заручників. Переговори з бойовиками зайшли у глухий кут.