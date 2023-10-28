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ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе

Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе сегодня приняли в ООН. В ней не упоминали террористов ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel и социальную сеть X (Twitter).

Резолюция ООН призывает прекратить боевые действия в секторе Газа, освободить всех заложников, защитить мирных жителей и гуманитарные организации, а также обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор.

Сто двадцать стран проголосовали за резолюцию, представленную Иорданией, в то время как только 14 проголосовали против, включая США, Австрию, Хорватию, Чехию, Венгрию, Израиль.

Сорок пять стран воздержались, включая Украину.

Фото: голосование за резолюцию (twitter.com)

В документе не была упоминания террористической группировки ХАМАС. Канада предложила добавить в резолюцию осуждение боевиков. Большинство членов поддержали это предложение, но его не приняли из-за нехватки голосов.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что страна уничтожит ХАМАС.

"Мы категорически отвергаем отвратительный призыв Генеральной Ассамблеи ООН к прекращению огня. Израиль намерен ликвидировать ХАМАС так же, как мир имел дело с нацистами и ИГИЛом", - отметил он в Twitter.

В резолюции ООН нет юридических оснований, но она показывает, что большинство стран мира поддерживают палестинцев после нападения ХАМАСА на Израиль.

Наземная операция Израиля против ХАМАСа

Вечером 27 октября представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил об начале наступательной активности на Сектор Газа. ЦАХАЛ начал наносить удары по Газе.

Позже выяснилось, что Израиль решил атаковать Сектор Газа из-за отказа ХАМАСа отпустить всех заложников. Переговоры с боевиками зашли в тупик.

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