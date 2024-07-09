ООН про удар РФ по "Охматдиту": лікарня зазнала прямого влучання

За її словами, було проведено аналіз та дослідження фото та відео матеріалів, за результатами якого в ООН і дійшли до таких висновків.

"Аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня зазнала прямого попадання, а не отримала пошкодження від перехопленої системи озброєння", - заявила Белл.

Вона також розповіла, що її команда відвідала місце події, однак не змогла зробити остаточного висновку, але ракета, схоже, була запущена Російською Федерацією.

"Персонал перемістив дітей до бункера вчора вранці, коли вперше пролунали сирени повітряної тривоги, інакше кількість жертв була б набагато більшою", - сказала вона.