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ООН про удар РФ по "Охматдиту": лікарня зазнала прямого влучання

Фото: лікарня "Охматдит" після обстрілу 8 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Удар по дитячій лікарні "Охматдит", що у Києві, ймовірно, був спричинений прямим попаданням російської ракети.

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, було проведено аналіз та дослідження фото та відео матеріалів, за результатами якого в ООН і дійшли до таких висновків.

"Аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня зазнала прямого попадання, а не отримала пошкодження від перехопленої системи озброєння", - заявила Белл.

Вона також розповіла, що її команда відвідала місце події, однак не змогла зробити остаточного висновку, але ракета, схоже, була запущена Російською Федерацією.

"Персонал перемістив дітей до бункера вчора вранці, коли вперше пролунали сирени повітряної тривоги, інакше кількість жертв була б набагато більшою", - сказала вона.

Обстріл Києва 8 липня

У понеділок, 8 липня, Росія завдала масового удару по Україні. Зокрема, було атаковано Київ, де під удар потрапила дитяча лікарня "Охматдит".

На ранок 9 липня у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдиту". Водночас СБУ отримала нові докази, які свідчать про те, що Росія вдарила по "Охматдиту" ракетою Х-101.

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