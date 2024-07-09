ООН об ударе РФ по "Охматдету": больница подверглась прямому попаданию

Удар по детской больнице "Охматдет", который в Киеве, вероятно, был нанесен прямым попаданием российской ракеты.
Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По ее словам, был проведен анализ и исследование фото и видео материалов, по результатам которого в ООН и пришли к таким выводам.
"Анализ видеоматериалов и оценка, проведенная на месте инцидента, указывает на высокую вероятность того, что детская больница получила прямое попадание, а не получила повреждения от перехваченной системы вооружения", - заявила Белл.
Она также рассказала, что ее команда посетила место происшествия, однако не смогла сделать окончательный вывод, но ракета, похоже, была запущена Российской Федерацией.
"Персонал переместил детей в бункер вчера утром, когда впервые прозвучали сирены воздушной тревоги, иначе количество жертв было бы гораздо больше", - сказала она.
В понедельник, 8 июля, Россия нанесла массовый удар по Украине. В частности, был атакован Киев, где под удар попала детская больница "Охматдет".
Утром 9 июля в Киеве завершили аварийно-спасательные работы на территории "Охматдета". В то же время СБУ получила новые доказательства, свидетельствующие о том, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101.
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