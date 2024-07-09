RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ООН об ударе РФ по "Охматдету": больница подверглась прямому попаданию

Фото: больница "Охматдет" после обстрела 8 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Удар по детской больнице "Охматдет", который в Киеве, вероятно, был нанесен прямым попаданием российской ракеты.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, был проведен анализ и исследование фото и видео материалов, по результатам которого в ООН и пришли к таким выводам.

"Анализ видеоматериалов и оценка, проведенная на месте инцидента, указывает на высокую вероятность того, что детская больница получила прямое попадание, а не получила повреждения от перехваченной системы вооружения", - заявила Белл.

Она также рассказала, что ее команда посетила место происшествия, однако не смогла сделать окончательный вывод, но ракета, похоже, была запущена Российской Федерацией.

"Персонал переместил детей в бункер вчера утром, когда впервые прозвучали сирены воздушной тревоги, иначе количество жертв было бы гораздо больше", - сказала она.

Обстрел Киева 8 июля

В понедельник, 8 июля, Россия нанесла массовый удар по Украине. В частности, был атакован Киев, где под удар попала детская больница "Охматдет".

Утром 9 июля в Киеве завершили аварийно-спасательные работы на территории "Охматдета". В то же время СБУ получила новые доказательства, свидетельствующие о том, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНОхматдетВойна в Украине