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В ООН вимагають від Франції переглянути заборону на носіння нікабу

Новини » Суспільство    23.10.2018 - 21:32
Ілюстративне фото (Pixabay ArmyAmber)
Ілюстративне фото (Pixabay ArmyAmber)

Франції дали 180 днів на перегляд даного питання

Комітет з прав людини Організації Об'єднаних Націй (ООН) вимагає від влади Франції переглянути заборону на носіння нікабу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.

На думку правозахисників, ця заборона є серйозним порушенням.

Комітет у своїй заяві наголошує, що влада Франції не змогла переконати міжнародних правозахисників у тому, що заборона носити нікаб необхідна з метою безпеки і забезпечення мирного співіснування у суспільстві.

Зазначено, що Франції дали 180 днів на перегляд даного питання.

Додамо, в країні заборону на носіння у публічних місцях одягу, що закриває обличчя, діє з 2011 року.

Нагадаємо, жителі швейцарського кантону Санкт-Галлен на референдумі прийняли рішення про заборону носіння у громадських місцях одягу, що приховує обличчя, якщо це "несе небезпеку".

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці травня уряд Данії заборонив носити в громадських місцях одяг, який закриває обличчя, зокрема нікаб і паранджу. Повідомлялося, що Данія приєдналася до інших європейських країн, у яких діє заборона на носіння у громадських місцях одягу, що закриває обличчя. Аналогічні закони вже діють в Австрії, Франції та Бельгії.

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