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ООН созывает совещание для усиления поддержки развивающихся стран

Новости » В мире     26.05.2020 - 16:59
ООН созывает совещание для усиления поддержки развивающихся стран
Фото: совещание ООН (un.org)

Мировые лидеры обсудят возможность финансовой поддержки для стран, пострадавших от пандемии

Представители ООН заявили, что 28 мая они встретятся с более чем дюжиной мировых лидеров, чтобы обсудить вопрос об увеличении финансовой поддержки для развивающихся стран, сильно пострадавших от экономических последствий пандемии коронавируса. Встреча пройдет в онлайн-формате.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, совещание созывают по инициативе Канады, Ямайки и Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. Предполагается, что на встрече расширят пакет финансовой помощи для развивающихся стран, который ранее оценивали в 2,5 трлн долларов.

Во встрече в четверг примут участие участники из Международного валютного фонда, Всемирного банка, Африканского союза, Института международных финансов и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В ООН заявляют, что целью совещанию будет "представить конкретные предложения" в ближайшие восемь недель.

Напомним, ранее в МВФ заявляли, что пандемия коронавируса увеличит разрыв между богатыми и бедными.

Также РБК-Украина писало, что в ООН спрогнозировали исторический уровень безработицы в мире.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ООНпомощьсовещаниеКоронавирус
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