ООН хоче збільшити допомогу країнам, що розвиваються, через пандемію

Світові лідери обговорять можливість фінансової підтримки для країн, постраждалих від пандемії
Представники ООН заявили, що 28 травня вони зустрінуться з більш ніж дюжиною світових лідерів, щоб обговорити питання про збільшення фінансової підтримки для країн, які сильно постраждали від економічних наслідків пандемії коронавірусу. Зустріч пройде в онлайн-форматі.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Як зазначається, нарада скликають з ініціативи Канади, Ямайки та Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерриша. Передбачається, що на зустрічі розширять пакет фінансової допомоги для країн, що розвиваються, який раніше оцінювали у 2,5 трлн доларів.
У зустрічі в четвер візьмуть участь учасники з Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Африканського союзу, Інституту міжнародних фінансів і Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).
В ООН заявляють, що метою наради буде "подати конкретні пропозиції" в найближчі вісім тижнів.
Нагадаємо, раніше у МВФ заявляли, що пандемія коронавірусу збільшить розрив між багатими та бідними.
Також РБК-Україна писало, що в ООН спрогнозували історичний рівень безробіття у світі.
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Автор: Максим Зайченко