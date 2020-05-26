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ООН хоче збільшити допомогу країнам, що розвиваються, через пандемію

Новини » В світі     26.05.2020 - 16:59
ООН хоче збільшити допомогу країнам, що розвиваються, через пандемію
Фото: нарада ООН (un.org)

Світові лідери обговорять можливість фінансової підтримки для країн, постраждалих від пандемії

Представники ООН заявили, що 28 травня вони зустрінуться з більш ніж дюжиною світових лідерів, щоб обговорити питання про збільшення фінансової підтримки для країн, які сильно постраждали від економічних наслідків пандемії коронавірусу. Зустріч пройде в онлайн-форматі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначається, нарада скликають з ініціативи Канади, Ямайки та Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерриша. Передбачається, що на зустрічі розширять пакет фінансової допомоги для країн, що розвиваються, який раніше оцінювали у 2,5 трлн доларів.

У зустрічі в четвер візьмуть участь учасники з Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Африканського союзу, Інституту міжнародних фінансів і Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

В ООН заявляють, що метою наради буде "подати конкретні пропозиції" в найближчі вісім тижнів.

Нагадаємо, раніше у МВФ заявляли, що пандемія коронавірусу збільшить розрив між багатими та бідними.

Також РБК-Україна писало, що в ООН спрогнозували історичний рівень безробіття у світі.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ООНпомощьсовещаниеКоронавірус
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