В ООН сообщили о наибольшем числе жертв среди гражданских в Афганистане за два года

Вспомогательная миссия ООН в Афганистане (UNAMA) сообщила, что в июле погибло больше всего населения страны за период с мая 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным последнего отчета миссии, за этот июль задокументировано гибель или ранения более 1,5 тыс. гражданских.

Главной причиной резкого роста числа гражданских жертв стали приступы и другие действия боевиков: более 50% смертей и ранений вызвали импровизированные взрывные устройства.

Глава миссии Тадамити Ямамото призвал все стороны не усугублять свои военные операции в надежде, что это укрепит их позиции на переговорах о мире.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки (США) и радикальная группировка "Талибан" продолжили переговоры в Катаре по прекращению боевых действий в Афганистане.

РБК-Украина писало, что представитель радикальной группировки "Талибан" заявил, что прямые переговоры о достижении мира с властями Афганистана возможны только после вывода иностранных войск из страны.