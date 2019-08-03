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США и "Талибан" возобновили переговоры о мире в Афганистане

Новости » Политика    03.08.2019 - 11:06
США и "Талибан" возобновили переговоры о мире в Афганистане
Фото: боевики "Талибана" (YouTube screenshot)

Стороны ожидают заключения мирного соглашения в обозримом будущем

Соединенные Штаты Америки (США) и радикальная группировка "Талибан" продолжили переговоры в Катаре по прекращению боевых действий в Афганистане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, согласно условиям соглашения, США должны сократить количество своих военных в Афганистане с 14 до 8 тысяч человек. Со своей стороны, талибы обязуются не предоставлять убежище участникам международных террористических организаций и вступить в диалог с афганским правительством.

Отмечается, что стороны оптимистично оценивают шансы на заключение мирного соглашения уже в недалеком будущем.

"Думаю, мы преодолели примерно 80-90 процентов пути к соглашению",- заявил неназванный американский представитель.

Однако, пока остаются не разработанными механизмы контроля за выполнением соглашения, а также не понятно согласится ли на условия сделки наиболее радикальное крыло талибов, которое требует полного вывода американских войск из Афганистана.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель радикальной группировки "Талибан" заявил, что прямые переговоры о достижении мира с властями Афганистана возможны только после вывода иностранных войск из страны.

РБК-Украина писало, что в мае в Катаре официальные представители США и группировки "Талибан" возобновили переговоры, которые должны помочь прекратить 17-летнюю войну в Афганистане.

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