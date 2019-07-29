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"Талибан" против прямых переговоров с правительством Афганистана

Новости » Политика    29.07.2019 - 04:56
"Талибан" против прямых переговоров с правительством Афганистана
Фото: боевики "Талибана" (YouTube screenshot)

Талибы требуют выведения из страны иностранных войск

Представитель исламского радикального движения "Талибан" заявил, что переговоры о заключении мира с властями Афганистана возможны только после вывода иностранных войск из страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечает издание, накануне государственный министр Афганистана по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что прямые переговоры с талибами должны начаться в ближайшие две недели и проведение первого раунда ожидается в одной из европейских столиц.

В то же время талибы в течение нескольких месяцев выступают против прямых переговоров с правительством в Кабуле, называя афганские власти марионетками Вашингтона.

Представители радикального движения неоднократно совершали атаки на государственные учреждения и силы безопасности Афганистана.

Напомним, в мае сообщалось, что в Катаре официальные представители США и группировки "Талибан" возобновили переговоры, которые должны помочь прекратить 17-летнюю войну в Афганистане.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы прекратить войну в Афганистане за 10 дней.

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Новости Украины ТалибанпереговорыАфганистан
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